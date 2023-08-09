День святого Пантелеймона 2023: что строго запрещается делать в этот праздник

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных

В августе православные отмечают многие праздники, одним из них является День святого великомученика и целителя Пантелеймона, который припадает на среду, 9 августа. В этот день желательно посетить церковное богослужение и сосредоточиться на добрых делах. Но есть и ряд запретов, которых следует придерживаться.

"Телеграф" рассказал, кем был святой Пантелеймон Никомедийский и что, согласно поверьям, категорически нельзя делать 9 августа, чтобы не навлечь на себя трудности и лишние хлопоты.

История праздника

В преданиях сказано, что святой Пантелеймон родился в семье богатого язычника и христианки, ему дали имя Пантолеон, что в переводе означает "лев во всем". В юном возрасте он начал учиться и за короткое время стал известным во всем городе медиком. Однажды он сумел молитвой оживить ребенка, укушенного ядовитой змеей. После этого он крестился и ему было дано имя Пантелеймон, что означает "всемилостивый".

Свою жизнь он посвятил тому, чтобы помочь нуждающимся и больным, к нему обращались с разными проблемами, ведь ему удавалось исцелить даже тех, кто был смертельно болен. Но другие лекари ему завидовали, поэтому донесли на него языческому императору Максимилиану за то, что он помогает людям бесплатно. И тогда повелитель приказал казнить Пантелеймона.

Согласно преданиям, во время исполнения смертного приговора Пантелеймон услышал голос с небес, который пригласил его в царство небесное. Тогда палачи поняли свою вину и стали на коленях у мертвого тела святого.

На сегодня Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К нему обращаются с молитвой и просят выздоровлении от телесных болезней и избавления от душевной боли.

Что категорически нельзя делать 9 августа

В этот праздник стоит придерживаться ряда запретов, а именно нельзя:

работать в поле;

перевозить и носить сено;

печь хлеб;

быть равнодушными к нуждающимся людям, особенно, если они обратились за помощью;

желать кому-то зла, сквернословить и устраивать конфликты.

"Телеграф" писал ранее, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.