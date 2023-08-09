День святого Пантелеймона 2023: що суворо забороняється робити в це свято

Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових

У серпні православні відзначають багато свят, одним з них є День святого великомученика і цілителя Пантелеймона, який припадає на середу, 9 серпня. Цього дня бажано відвідати церковне богослужіння та зосередитись на добрих справах. Але є й низка заборон, яких слід дотримуватись.

"Телеграф" розповів, ким був святий Пантелеймон Нікомедійський і що, згідно з повір’ями, категорично не можна робити 9 серпня, щоб не накликати собі труднощі та зайвий клопіт.

Історія свята

У переказах сказано, що святий Пантелеймон народився в сім’ї багатого язичника та християнки, йому дали ім’я Пантолеон, що в перекладі означає "лев у всьому". У юному віці він почав навчатися і за короткий час став відомим у всьому місті медиком. Одного разу він зумів молитвою оживити дитину, укушену отруйною змією. Після цього він хрестився і йому було дано ім’я Пантелеймон, що означає "всемилостивий".

Своє життя він присвятив тому, щоб допомогти нужденним і хворим, до нього зверталися з різними проблемами, адже йому вдавалося зцілити навіть тих, хто був смертельно хворий. Але інші лікарі йому заздрили, тому донесли на нього язичницькому імператору Максиміліану за те, що він допомагає людям безплатно. І тоді правитель наказав стратити Пантелеймона.

За переказами, під час виконання смертного вироку Пантелеймон почув голос із небес, який запросив його до царства небесного. Тоді кати зрозуміли свою провину і стали навколішки біля мертвого тіла святого.

На сьогодні Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів та військових. До нього звертаються з молитвою і просять одужання від тілесних хвороб та звільнення від душевного болю.

Що категорично не можна робити 9 серпня

У це свято варто дотримуватись низки заборон, а саме не можна:

працювати у полі;

перевозити та носити сіно;

пекти хліб;

бути байдужими до нужденних людей, особливо, якщо вони звернулися по допомогу;

бажати комусь зла, виражатися нецензурно й влаштовувати конфлікти.

"Телеграф" писав раніше, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.