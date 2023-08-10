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День Прохора и Пармена: что нельзя делать 10 августа, чтобы не пропали все деньги

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Груша, съеденная 10 августа, укрепит нервную систему
Груша, съеденная 10 августа, укрепит нервную систему. Фото Freepik

Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы отправиться в лес и собрать грибы и ягоды

Согласно народному календарю, 10 августа отмечается День Прохора и Пармена. В этот день православные верующие чтят память 12 апостолов, которые созвали своих учеников и выбрали семь из них, чтобы те держали на себе быт. Среди них были Прохор и Пармена.

Во время этого религиозного праздника обычно принято было заниматься сельскими работами и собирать урожай. Люди отправлялись в лес за грибами и ягодами. Существует поверье, что 10 августа следует обязательно съесть грушу – это фрукт поможет укрепить нервную систему.

Люди считали, что в этот день абсолютно неприемлемо заниматься торговлей. Любые доходы, полученные от продаж 10 августа, исчезнут.

Что нельзя делать 10 августа

  • Покупать новые вещи — все покупки, особенно одежды, будут неудачными.
  • Менять место жительства или работу — окажется неудачным.
  • Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении — можно навлечь на себя неприязнь высших сил.
  • Стричь волосы — укоротишь свою судьбу.
  • В долг давать — удача и благополучие начнут из дома уходить.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

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#Традиции #Праздники #Запреты