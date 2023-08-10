День Прохора та Пармена: що не можна робити 10 серпня, щоб не зникли всі гроші

Сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб вирушити до лісу та зібрати гриби та ягоди

Згідно з народним календарем, 10 серпня відзначається День Прохора та Пармена. Цього дня православні віряни вшановують пам’ять 12 апостолів, які скликали своїх учнів і обрали сімох із них, щоб ті тримали на собі побут. Серед них були Прохор та Пармена.

Під час цього релігійного свята зазвичай було заведено займатися сільськими роботами та збирати врожай. Люди вирушали до лісу по гриби та ягоди. Існує повір’я, що 10 серпня слід обов’язково з’їсти грушу – фрукт допоможе зміцнити нервову систему.

Люди вважали, що цього дня абсолютно неприйнятно займатися торгівлею. Будь-які доходи, отримані від продажу 10 серпня, зникнуть.

Що не можна робити 10 серпня

Купувати нові речі — усі покупки, особливо одягу, будуть невдалими.

Міняти місце проживання чи роботу — виявиться невдалим.

Злитися, скаржитися, бути в поганому настрої — можна накликати ворожість вищих сил.

Стригти волосся — вкоротиш свою долю.

У борг давати — удача та добробут почнуть із дому йти.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.