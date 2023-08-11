Рождество Николая Чудотворца 11 августа: что нельзя делать, чтобы не пришлось жить в нужде

В Рождество Николая Угодника можно молиться о крепком здоровье для близких и себя

В православном календаре имеется несколько дат, связанных с одним из наиболее почитаемых святых в христианстве – Николаем Чудотворцем. Так, 19 декабря отмечается как день успения святого, 22 мая верующие празднуют перенесение мощей Чудотворца. А 11 августа – это день Рождества святого Николая. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу.

Обычно святого Николая просят о различных вещах: кто-то молится о выздоровлении и защите, другой — о благополучной семейной жизни и материальном достатке. К нему можно обращаться с любыми затруднениями.

С еще языческих времен на Руси 11 августа был народный праздник — Калинов день. Калина была популярной ягодой как среди хозяек, так и среди знахарей. Она использовалась в лечении простуд и заболеваний легких. Женщины мыли свои лица калиновым соком с надеждой сохранить свою красоту на долгие годы.

Что нельзя делать 11 августа

Ругаться, вступать в конфликты и сквернословить — в жизнь придут беды.

Планировать на этот день серьезные покупки – можно лишиться денег и разочароваться в приобретении.

Брать в долг, оформлять кредит – долгое время придется жить в нужде.

Заниматься тяжелым трудом, убираться в доме — сулит денежные проблемы.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.