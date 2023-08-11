Різдво Миколи Чудотворця 11 серпня: що не можна робити, щоб не довелося жити у злиднях

На Різдво Миколи Угодника можна молитися про міцне здоров’я для близьких і себе

У православному календарі є кілька дат, пов’язаних з одним із найбільш шанованих святих у християнстві – Миколою Чудотворцем. Так, 19 грудня відзначається як день успіння святого, 22 травня віряни святкують перенесення мощів Чудотворця. А 11 серпня – це день Різдва святого Миколая. 2023 року це свято випадає на п'ятницю.

Зазвичай святого Миколая просять про різні речі: хтось молиться про одужання та захист, інший — про благополучне сімейне життя та матеріальний достаток. До нього можна звертатися з будь-якими труднощами.

З ще язичницьких часів на Русі 11 серпня було народне свято Калинів день. Калина була популярною ягодою як серед господинь, так і знахарів. Вона використовувалася в лікуванні застуд та захворювань легень. Жінки мили свої обличчя калиновим соком із надією зберегти свою красу на довгі роки.

Що не можна робити 11 серпня

Лаятися, вступати в конфлікти і лихословити — у життя прийдуть біди.

Планувати на цей день серйозні покупки – можна позбутися грошей та розчаруватися у придбанні.

Брати в борг, оформляти кредит – довгий час доведеться жити у злиднях.

Займатися важкою працею, прибиратися в оселі — обіцяє фінансові проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.