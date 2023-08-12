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День силы 12 августа: что нельзя делать, если не хотите столкнуться с голодом и нуждой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Любой хлеб, посеянный 12 августа, даст хороший урожай
Любой хлеб, посеянный 12 августа, даст хороший урожай. Фото Pixabay

Этот день можно посвятить работе на огороде

В субботу, 12 августа, за церковным календарем отмечается день памяти священномученика Силуана. Он сопровождал и работал вместе с апостолом Павлом, а также был епископом города Солунь в Греции. Именно там он ушел из жизни, предварительно пережив множество тяжких испытаний и страданий из-за своей веры. В народном календаре — Силин день или День силы.

В это время обычно наблюдалась облачная погода и прохлада. Наши предки приступали к посеву зимних культур. Существовало поверье, что зерно, внесенное в почву 12 августа, обеспечит обильный урожай. Верили, что сам апостол Сила оказывает благоприятное влияние на сельскохозяйственные работы.

В старину люди считали, что в День силы все живое на планете получает особую, невиданную ранее энергию. Именно поэтому 12 августа считалось подходящим для проведения различных медицинских процедур. В этот день православные верующие собирали листья лопуха и прикладывали их к больным местам на теле.

Что нельзя делать 12 августа

  • Переедать — можно столкнуться с голодом и нуждой.
  • Стричь ногти и волосы — можно лишиться здоровья.
  • Рвать листья лопуха — к обману. Но можно сорвать три листа растения только тем, кто страдает от болей в суставах.
  • Проявлять скупость, отказывать в помощи — можно привлечь к себе финансовые или семейные проблемы.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

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#Традиции #Праздники #Запреты