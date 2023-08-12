День сили 12 серпня: що не можна робити, якщо не хочете зіткнутися з голодом і злиднями

Цей день можна присвятити роботі на городі

У суботу, 12 серпня, за церковним календарем відзначають день пам’яті священномученика Силуана. Він супроводжував і працював разом з апостолом Павлом, а також був єпископом міста Солунь у Греції. Саме там він пішов із життя, попередньо переживши безліч тяжких випробувань та страждань через свою віру. У народному календарі — Силин день або День сили.

У цей час зазвичай спостерігалася хмарна погода та прохолода. Наші пращури розпочинали посіви зимових культур. Існувало повір’я, що зерно, внесене до ґрунту 12 серпня, забезпечить рясний урожай. Вірили, що сам апостол Сила сприятливо впливає на сільськогосподарські роботи.

За старих часів люди вважали, що в День сили все живе на планеті отримує особливу, небачену раніше енергію. Саме тому 12 серпня вважалося придатним щодо різних медичних процедур. Цього дня православні віряни збирали листя лопуха та прикладали його до хворих місць на тілі.

Що не можна робити 12 серпня

Переїдати — можна зіткнутися з голодом і злиднями.

Стригти нігті та волосся — можна позбутися здоров’я.

Рвати листя лопуха — до обману. Але можна зірвати три листи рослини тільки тим, хто страждає на болі в суглобах.

Проявляти скупість, відмовляти у допомозі — можна привернути до себе фінансові чи сімейні проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.