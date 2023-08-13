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Помидоры трескаются: как спасти урожай правильным поливом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Секретный метод "сухого" полива томатов
Секретный метод "сухого" полива томатов. Фото Pixabay

Этот способ считается значительно более эффективным, чем обычный полив

Выращивание помидоров на грядках не требует особых умений. Основное внимание следует уделять подкормке растений и борьбе с вредными организмами, чтобы обеспечить обильный и здоровый урожай. Однако все усилия могут быть напрасными, если неправильно организовать систему полива.

Опытные огородники предпочитают применять метод "сухого полива", пишет ukr.media. Этот метод считается намного более эффективным по сравнению с обычным поливом. Кроме того, благодаря данной технике томаты практически не страдают от заболеваний, и их плоды не подвержены трещинам.

Метод "сухого" полива томатов

Используя грабли, формируем небольшие углубления между рядами томатов и закрываем их специальной пленкой. Эта пленка будет удерживать влагу в почве, предотвращая ее испарение. После этого пропустите шланг под пленку и равномерно увлажните почву. Повторите данный процесс по всей площади грядки.

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