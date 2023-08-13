Помидоры трескаются: как спасти урожай правильным поливом

Этот способ считается значительно более эффективным, чем обычный полив

Выращивание помидоров на грядках не требует особых умений. Основное внимание следует уделять подкормке растений и борьбе с вредными организмами, чтобы обеспечить обильный и здоровый урожай. Однако все усилия могут быть напрасными, если неправильно организовать систему полива.

Опытные огородники предпочитают применять метод "сухого полива", пишет ukr.media. Этот метод считается намного более эффективным по сравнению с обычным поливом. Кроме того, благодаря данной технике томаты практически не страдают от заболеваний, и их плоды не подвержены трещинам.

Метод "сухого" полива томатов

Используя грабли, формируем небольшие углубления между рядами томатов и закрываем их специальной пленкой. Эта пленка будет удерживать влагу в почве, предотвращая ее испарение. После этого пропустите шланг под пленку и равномерно увлажните почву. Повторите данный процесс по всей площади грядки.

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