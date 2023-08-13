Помідори тріскаються: як урятувати врожай правильним поливом

Цей спосіб вважається значно ефективнішим, ніж звичайний полив

Вирощування помідорів на грядках не потребує особливих умінь. Основну увагу слід приділяти підживленню рослин та боротьбі зі шкідливими організмами, щоб забезпечити рясний та здоровий урожай. Однак, всі зусилля можуть бути марними, якщо неправильно організувати систему поливу.

Досвідчені городники вважають за краще застосовувати метод "сухого поливу", пише ukr.media. Цей метод вважається набагато ефективнішим у порівнянні зі звичайним поливом. Крім того, завдяки даній техніці томати практично не страждають від захворювань, і їх плоди не схильні до тріщин.

Метод "сухого" поливу томатів

Використовуючи граблі, формуємо невеликі заглиблення між рядами томатів та закриваємо їх спеціальною плівкою. Ця плівка утримуватиме вологу в грунті, запобігаючи її випаровуванню. Після цього пропустіть шланг під плівку і поступово зволожте грунт. Повторіть цей процес на всій площі грядки.

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