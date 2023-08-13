Солнце немного успокоилось: когда ждать следующей сильной магнитной бури
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пока есть возможность немного передохнуть от мигреней
Лето в 2023 году стало настоящим испытанием для метеочувствительных людей, — на Землю обрушился целый шквал довольно сильных магнитных бурь. Согласно прогнозам, во второй половине августа ожидается небольшая передышка.
Об этом можно судить по прогнозам Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
В течение этого лета редкая неделя обошлась без магнитных бурь, в частности, ранее в августе Земля уже пережила геомагнитные волнения силой в 7 баллов.
Однако пока магнитное поле Земли пришло в состояние покоя, — в ближайшие недели не ожидается возмущений сильнее 2-3 баллов (колебания такой силы проходят незаметно для землян, магнитной бурей считаются возмущения силой от 5 баллов).
Следующая магнитная буря ожидается уже осенью, 3 сентября. Однако учитывайте, что это пока только предварительные прогнозы, и ближе к датам ситуация еще может измениться.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину возвращается жара до 33 градусов и грозы.