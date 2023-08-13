Солнце немного успокоилось: когда ждать следующей сильной магнитной бури

Пока есть возможность немного передохнуть от мигреней

Лето в 2023 году стало настоящим испытанием для метеочувствительных людей, — на Землю обрушился целый шквал довольно сильных магнитных бурь. Согласно прогнозам, во второй половине августа ожидается небольшая передышка.

Об этом можно судить по прогнозам Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В течение этого лета редкая неделя обошлась без магнитных бурь, в частности, ранее в августе Земля уже пережила геомагнитные волнения силой в 7 баллов.

Однако пока магнитное поле Земли пришло в состояние покоя, — в ближайшие недели не ожидается возмущений сильнее 2-3 баллов (колебания такой силы проходят незаметно для землян, магнитной бурей считаются возмущения силой от 5 баллов).

Следующая магнитная буря ожидается уже осенью, 3 сентября. Однако учитывайте, что это пока только предварительные прогнозы , и ближе к датам ситуация еще может измениться.

Календарь магнитных бурь в августе и сентябре 2023 года

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