Сонце трохи заспокоїлося: коли чекати на наступну сильну магнітну бурю

Поки що є можливість трохи відпочити від мігреней

Літо 2023 року стало справжнім випробуванням для метеочутливих людей — на Землю обрушився цілий шквал досить сильних магнітних бур. Згідно з прогнозами, у другій половині серпня очікується невеликий перепочинок.

Про це можна судити з прогнозів Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Протягом цього літа рідкісний тиждень обійшовся без магнітних бур, зокрема, раніше в серпні Земля вже пережила геомагнітні хвилювання силою 7 балів.

Однак поки магнітне поле Землі прийшло в стан спокою, — у найближчі тижні не очікується збурень сильніших за 2-3 бали (коливання такої сили проходять непомітно для землян, магнітною бурею вважаються збурення силою від 5 балів).

Наступна магнітна буря очікується вже восени, 3 вересня. Однак враховуйте, що це поки що лише попередні прогнози , і ближче до дат ситуація ще може змінитися.

Календар магнітних бур у серпні та вересні 2023 року

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну повертається спека до 33 градусів та грози.