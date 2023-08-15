День Степана Сеновала: что нельзя делать 15 августа, чтобы не было финансовых потерь

В народе день ассоциируется с проводами лета и встречей осени

Во второй день Успенского поста 2023, 15 августа православные верующие и греко-католики вспоминают перенесение мощей Стефана Первомученика из Иерусалима в Константинополь, в то время как в народном календаре отмечается как праздник Степана Сеновала, или просто — Степанов день.

В старину этот день был связан с переходом от лета к осени. В середине августа крестьяне прилагали усилия, чтобы завершить сенокос и внимательно следили, чтобы погода не испортила заготовку сена.

Святой Стефан считается покровителем коней, и поэтому к нему наши предки обращались с молитвами о здоровье и защите этих животных. В день святого Стефана к лошадям проявляли особое уважение.

Что нельзя делать 15 августа

Давать деньги в долг — не обойдется без серьезных финансовых потерь.

Обижать животных, домашних питомцев и скотину — можно лишиться счастья и благополучия.

Переедать и заниматься тяжелым спортом — появятся проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.