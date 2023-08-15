День Степана Сіновала: що не можна робити 15 серпня, щоб не було фінансових втрат

У народі день асоціюється з проводами літа та зустріччю осені

У другий день Успенського посту 2023 року, 15 серпня православні віряни та греко-католики згадують перенесення мощів Стефана Першомученика з Єрусалима до Константинополя, тоді як у народному календарі відзначається як свято Степана Сіновала, або просто — Степанів день.

У давні часи цей день був пов’язаний із переходом від літа до осені. У середині серпня селяни докладали зусиль, щоб завершити сінокіс і уважно стежили, щоб погода не зіпсувала заготівлю сіна.

Святий Стефан вважається покровителем коней, і тому до нього наші предки зверталися з молитвами про здоров’я та захист цих тварин. У день святого Стефана до коней проявляли особливу повагу.

Що не можна робити 15 серпня

Давати гроші в борг — не обійдеться без серйозних фінансових втрат.

Ображати тварин, домашніх вихованців та худобу — можна втратити щастя та благополуччя.

Переїдати та займатися важким спортом — з’являться проблеми зі здоров’ям.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.