Горчичный порошок избавит от всех вредителей: как его правильно использовать

Горчицу можно применять не только в быту, но и на участке

Опытные дачники используют эффективное натуральное средство для отпугивания вредителей. Горчичный порошок при правильном применении может заменить с десяток пестицидов. При этом он безопасен для человека, домашних животны и непосредственно для самих растений.

Как использовать горчичный порошок против колорадского жука

В ведре горячей воды разведите 200 г горчицы и дайте настояться2-3 часа. Затем процедите настой и добавьте 5 ст.л. 9% уксуса. Чтобы смесь дольше держалась на листьях, добавьте в раствор 50 г натертого хозяйственного мыла.

Опрыскивайте кусты 1 раз в неделю и вы увидите, что жуков станет значительно меньше.

Горчичный порошок против слизней и улиток

На некоторых растениях летом можно обнаружить настоящее засилье слизней и улиток. Они объедают и листву, и соцветия, и плоды.

Для того чтобы не допустить вредителей к посадкам, нужно посыпать горчичным порошком междурядья или верхний слой мульчирующего материала. Горчица обожжет брюшки слизней, и они предпочтут выбрать себе другое место обитания.

Повторять обработку нужно каждые 2 дня.

Горчица против бабочки-капустянки

Бабочки и капустная моль атакуют капусту практически сразу после высадки рассады в грунт.

В 10 литров воды добавьте 1 стакан горчичного порошка и 1 стакан табачной пыли, тщательно размешайте, накройте крышкой и оставьте на трое суток. Процедите смесь и поливайте ей сами посадки и междурядья. Повторяйте обработки каждые 10 дней до конца сезона, чтобы избавиться от вредителей на капусте.

Горчичный порошок от тли

Своевременная обработка кустов и деревьев раствором горчичного порошка защитит их от тли, огневки, клещей, пилильщиков и медяницы.

Разведите в ведре воды 100 г порошка, подержите двое суток в теплом месте, процедите и разбавьте в двойном объеме воды.

Опрыскивайте деревья этим раствором, не пропуская ни единой ветки каждые две недели.

Горчица от морковной и луковой мухи

Чтоб вредитель не уничтожил посадки лука моркови, накануне посадки обработайте почву смесью древесной золы и горчичного порошка в соотношении 3:1.

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