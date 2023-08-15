Гірчичний порошок позбавить від усіх шкідників: як його правильно використовувати

Гірчицю можна застосовувати не тільки у побуті, а й на ділянці

Досвідчені дачники використовують ефективний натуральний засіб для відлякування шкідників. Гірчичний порошок при правильному застосуванні може замінити з десяток пестицидів. При цьому він безпечний для людини, домашніх тварин і безпосередньо для самих рослин.

Як використовувати гірчичний порошок проти колорадського жука

У відрі гарячої води розведіть 200 г гірчиці і дайте настоятися 2-3 години. Потім процідіть настій і додайте 5 ст.л. 9% оцту. Щоб суміш довше трималася на листі, додайте до розчину 50 г натертого господарського мила.

Обприскуйте кущі 1 раз на тиждень і ви побачите, що жуків значно поменшає.

Гірчичний порошок проти слимаків та равликів

На деяких рослинах влітку можна виявити справжнє засилля слимаків та равликів. Вони об’їдають і листя, і суцвіття, і плоди.

Щоб не допустити шкідників до посадок, потрібно посипати гірчичним порошком міжряддя або верхній шар мульчі. Гірчиця обпалить черевці слимаків, і вони віддадуть перевагу вибрати собі інше місце проживання.

Повторювати обробку потрібно кожні 2 дні.

Гірчиця проти метелика-капустянки

Метелики та капустяний моль атакують капусту практично відразу після висадки розсади в ґрунт.

У 10 літрів води додайте 1 склянку гірчичного порошку та 1 склянку тютюнового пилу, ретельно розмішайте, накрийте кришкою та залиште на три доби. Процідіть суміш і поливайте самі посадки та міжряддя. Повторюйте обробку кожні 10 днів до кінця сезону, щоб позбутися шкідників на капусті.

Гірчичний порошок від попелиці

Своєчасна обробка кущів та дерев розчином гірчичного порошку захистить їх від попелиці, вогнівки, кліщів, пильщиків та мідяниці. Розведіть у відрі води 100 г порошку, потримайте дві доби у теплому місці, процідіть та розбавте у подвійному обсязі води.

Обприскуйте дерева цим розчином, не пропускаючи жодної гілки кожні два тижні.

Гірчиця від морквяної та цибульної мухи

Щоб шкідник не знищив посадки цибулі моркви, напередодні посадки обробіть ґрунт сумішшю золи дерев і гірчичного порошку в співвідношенні 3:1.

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