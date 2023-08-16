Народный праздник 16 августа: что надо сделать женщине, чтобы привлечь счастье

В этот день женщины следовали простой традиции для обретения счастья

В народе 16 августа известен как Антонов день и Антон-вихровей, а также Малинник — срок поспевания лучшей малины. По православному календарю сегодня именины Антона, Ивана, Кузьмы, Соломии, Николая. Продолжается Успенский пост 2023 — сегодня третий день.

В этот день, 16 августа, по народным поверьям женщины должны были провести простой обряд для привлечения счастья. Для этого они брали три вида смородины — красную, белую и черную, варили из них компот и угощали всех, кто жил в доме. Считалось, что эти ягоды привлекают счастье и везение, семейное благополучие и дают защиту от зла.

В народе Антона-вихровея еще называли орешник, потому что этот день — лучший срок поспевания лесных орехов. Люди собирали орехи, ягоды. На кустах малины, калины, смородины обрывали листья, чтобы засушить их на зиму на чай. Мужчины в этот день проверяли закрома, готовили погреб и кладовые к хранению консервации на зиму, которая готовилась из собранных ягод.

Антон-вихровей приносил в этот день сильный ветер, по которому определяли, какой будет погода осенью и зимой. Какой была погода в этот день — таким будет и весь октябрь. Если дули сильные холодные ветры — это к крутой морозной зиме, а теплые — к снежной и мягкой.

Что нельзя делать 16 августа

Народные приметы 16 августа:

Сегодня нельзя заниматься уборкой — уберешься в доме начисто, и так же пусто весь год будет в кошельке.

Вспоминать конфликты и обиды, устраивать ссоры считалось к большой беде, поэтому в этот день лучше не выяснять никаких отношений, чтобы не спровоцировать скандал.

День в народе проходил в тяжелом труде, а безделье и лень прочили невезение и неудачи.

Нельзя есть яйца, мясо, молочные продукты, потому что идет Успенский пост.

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