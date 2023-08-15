Именины 16 августа: кого стоит поздравить с Днем ангела в среду

У многих в этот день найдутся знакомые именинники

В среду, 16 августа, в 2023 году отмечается Всемирный день воздушных змеев, Международный день Пино Нуар, День мужской красоты, День "настоящая любовь навсегда". Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители семи мужских и женских имен.

Мужские именины 16 августа

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 16 августа почитается преподобный Антоний Римлянин, Новгородский.

Вячеслав, — имя, происходящее из древнерусского, и значащее "самый славный".

Иван, Ян, — древнееврейские имена, имеющие общее происхождение, которые значат "помилованный Богом". 16 августа церковью чтится преподобный игумен Паталарейский Иоанн.

Кузьма, — это древнегреческое имя, которое переводится как "мир", "порядок". 16 августа почитается отшельник Косма Фаранский (Палестинский), Антиохийский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Женские именины 16 августа

Саломея, — это древнееврейское имя, которое переводится как "спокойная", "мирная". 16 августа церковью чтится святая Саломия мироносица.

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