Іменини 16 серпня: кого варто привітати з Днем ангела в середу

У багатьох у цей день знайдуться знайомі іменинники

У середу, 16 серпня, у 2023 році відзначається Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день Піно Нуар, День чоловічої краси, День "справжнє кохання назавжди". Також у цей день святкують свої Дні ангела носії семи чоловічих та жіночих імен.

Чоловічі іменини 16 серпня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 16 серпня вшановується преподобний Антоній Римлянин, Новгородський.

В’ячеслав, — ім’я, що походить з давньоруської, і означає "найславніший".

Іван, Ян, — давньоєврейські імена, що мають спільне походження, і які означають "помилований Богом". 16 серпня церквою вшановується преподобний ігумен Паталарейський Іоанн.

Кузьма, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "світ", "порядок". 16 серпня вшановується самітник Косма Фаранський (Палестинський), Антіохійський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Жіночі іменини 16 серпня

Соломія, — це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "спокійна", "мирна". 16 серпня церквою вшановується свята Саломія мироносиця.

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