Народне свято 16 серпня: що треба зробити жінці, щоб здобути щастя

Цього дня жінки проводили простий домашній обряд, аби привернути до хати щастя

У народі 16 серпня відомий як Антонов день і Антон-вихровій, а також Малинник — термін дозрівання кращої малини. За православним календарем сьогодні іменини Антона, Івана, Кузьми, Соломії, Миколи. Триває Успенський пост 2023 – сьогодні третій день.

Цього дня, 16 серпня, за народними повір’ями жінки мали провести простий обряд, щоб здобути щастя. Для цього вони брали три види смородини — червону, білу та чорну, варили з них компот і пригощали всіх, хто жив у хаті. Вважалося, що ці ягоди приваблюють щастя та везіння, сімейний добробут та дають захист від зла.

У народі Антона-вихровія ще називали ліщинником, бо цей день — найкращий термін встигання лісових горіхів. Люди збирали горіхи, ягоди. На кущах малини, калини, смородини обривали листя, щоби засушити їх на зиму на чай. Чоловіки у цей день перевіряли засіки, готували льох та комори до зберігання консервації на зиму, яка готувалася із зібраних ягід.

Антон-вихровій приносив у цей день сильний вітер, яким визначали, якою буде погода восени та взимку. Якою була погода цього дня — таким буде весь жовтень. Якщо дмухали сильні холодні вітри — це до крутої морозної зими, а теплі — до снігової та м’якої.

Що не можна робити 16 серпня

Народні прикмети 16 серпня:

Сьогодні не можна займатися прибиранням — приберешся в будинку начисто, і так само порожньо весь рік буде в гаманці.

Згадувати конфлікти та образи, влаштовувати сварки вважалося до великої біди, тож у цей день краще не з’ясовувати жодних стосунків, аби не спровокувати скандалу.

День у народі проходив у тяжкому труді, а неробство і ліньки пророкували невдачу.

Не можна їсти яйця, м’ясо, молочні продукти, бо йде Успенський піст.

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