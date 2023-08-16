Коли Яблучний Спас у 2023 році: традиції та що не можна робити у цей день

У 2023 році свято востаннє відзначатиметься "по-старому"

Згідно з церковним календарем на серпень, останній місяць літа — це дуже насичений святами період. Особливу увагу варто звернути на такі важливі дати, як Спас (інша назва – Свято Преображення). Їх три, і відзначаються вони один за одним.

Після першого Медового Спасу йде Яблучний, а за ним Горіховий. Сьогодні "Телеграф" розповідає про дату святкування саме другого Спаса, Яблучного, який також називається Преображенням Господнім. А також про головні традиції та заборони цього дня.

Коли Яблучний Спас у 2023 році: дата

Зазначимо, що дата свята фіксована, і щороку відзначається в один і той же день. Однак після того, як з 1 вересня 2023 року набуде чинності новий церковний календар, дата другого Спаса зміниться.

У 2023 році українці відзначать Яблучний Спас 19 серпня 2023 року, а з 2024 року дата перенесеться на 6 серпня.

Яблучний Спас 2023: традиції

Цього дня заведено ходити до церкви та освячувати продукти. Обов’язковими продуктами є яблука та виноград. Також до церкви можна взяти груші, сливи, персики, овочі, хрін, сіль, хліб, різноманітну випічку з яблуками.

Вважається, що у цей день йде літо. У народі навіть є приказка — "Яблучний Спас — пішло літо від нас".

Що не можна робити на Яблучний Спас

Не можна їсти яблука, не освятивши їх у церкві.

У жодному разі не можна проганяти та вбивати комах, навіть шкідників.

Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

Не рекомендується працювати, забиратися і займатися рукоділлям.

Не рекомендується зустрічати цей день у багнюці.

Не можна їсти м’ясо.

Не можна робити ремонт.

Не можна уникати людей, які просять допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається Медовий Спас та з якими традиціями він пов’язаний. Багато хто знає це свято як Маковей.