Когда Яблочный Спас в 2023 году: традиции и что нельзя делать в этот день

В 2023 году праздник в последний раз будет отмечаться "по-старому"

Согласно церковному календарю на август, последний месяц лета — это очень насыщенный праздниками период. Особое внимание стоит обратить на такие важные даты, как Спасы (другое название — Праздник Преображения). Их три, и отмечаются они один за другим.

После первого, Медового Спаса, идет Яблочный, а за ним Ореховый. Сегодня "Телеграф" рассказывает о дате празднования именно второго Спаса, Яблочного, который также называется Преображение Господне. А также о главных традициях и запретах этого дня.

Когда Яблочный Спас в 2023 году: дата

Отметим, что дата праздника — фиксированная, и каждый год отмечается в один и тот же день. Однако после того, как с 1 сентября 2023 года в силу вступит новый церковный календарь, дата второго Спаса изменится.

Итого, в 2023 году украинцы отметят Яблочный Спас 19 августа 2023 года, а с 2024 года, дата перенесется на 6 августа.

Яблочный Спас 2023: традиции

В этот день принято ходить в церковь и освящать продукты. Обязательными продуктами являются яблоки и виноград. Также в церковь можно взять груши, сливы, персики, овощи, хрен, соль, хлеб, разнообразную выпечку с яблоками.

Считается, что в этот день уходит лето. В народе даже существует поговорка – "Яблочный Спас – ушло лето от нас".

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Нельзя есть яблоки, не освятив их предварительно в церкви.

Ни в коем случае нельзя прогонять и убивать насекомых, даже вредителей.

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Не рекомендуется трудиться, убираться и заниматься рукоделием.

Не рекомендуется встречать этот день в грязи.

Нельзя есть мясо.

Нельзя делать ремонт.

Нельзя избегать людей, просящих о помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается Медовый Спас и с какими традициями он связан. Многие знают этот праздник как Маковей.