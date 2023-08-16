Вода для полива больше не зацветет: просто используйте эти хитрости

С проблемой зеленой воды в баке для полива легко справиться

Дачники хорошо знают, что для получения богатого урожая нужно не только правильно высадить и подкормить растения, но и правильно их поливать на протяжении всего сезона. Идеальной для полива считается теплая и отстоянная вода. Именно поэтому у многих дачников на участках стоят огромные бочки.

Но солнечные лучи нагревая воду становятся причиной размножения различных микроорганизмов и стенки емкости покрываются зеленым налетом.

Как избавиться от зеленого налета в бочке с водой

Для хранения воды для полива не рекомендуется использовать светлые емкости. Если у вас белая бочка, лучше перекрасить ее в более темный цвет.

1. Емкости с водой нужно накрывать крышкой. Это поможет ограничить попадание воздуха и прямых солнечных лучей. Если крышка прилегает не очень плотно, под нее можно подложить полиэтилен.

2. Чтобы предотвратить цветение воды, поместите в бочку водные растения, которые обычно используют для аквариумов. Для этих целей подойдет роголистник, который продают в зоомагазинах или на птичьих рынках

3. Еще один способ борьбы с зеленью — добавлять несколько кристаллов марганцовки в бочку. Но с этим средством нужно обращаться очень осторожно и не переборщить с ним.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от зеленого налета в бутылках для питьевой воды.