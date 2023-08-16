Вода для поливу більше не зацвіте: просто використовуйте ці хитрощі

З проблемою зеленої води в баку для поливу легко впоратися

Дачники добре знають, що для отримання багатого врожаю потрібно не тільки правильно висадити та підгодувати рослини, а й правильно їх поливати протягом усього сезону. Ідеальною для поливу вважається тепла та відстояна вода. Саме тому у багатьох дачників на ділянках стоять величезні бочки.

Але сонячні промені, нагріваючи воду, стають причиною розмноження різних мікроорганізмів й стінки ємності покриваються зеленим нальотом.

Як позбутися зеленого нальоту в бочці з водою

Для зберігання води для поливу не рекомендується використовувати світлі ємності. Якщо у вас біла бочка, краще перефарбувати її у темніший колір.

1. Баки та бочки з водою потрібно накривати кришкою. Це допоможе обмежити попадання повітря та прямих сонячних променів. Якщо кришка прилягає не дуже щільно, під неї можна підкласти поліетилен.

2. Щоб запобігти цвітінню води, помістіть у бочку водні рослини, які зазвичай використовують для акваріумів. Для цих цілей підійде роголисник, який продають у зоомагазинах чи на пташиних ринках.

3. Ще один спосіб боротьби із зеленню – додавати кілька кристалів марганцівки в бочку. Але з цим засобом треба поводитися дуже обережно і не переборщити з ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися зеленого нальоту у пляшках для питної води.