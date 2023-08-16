Вода для поливу більше не зацвіте: просто використовуйте ці хитрощі
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З проблемою зеленої води в баку для поливу легко впоратися
Дачники добре знають, що для отримання багатого врожаю потрібно не тільки правильно висадити та підгодувати рослини, а й правильно їх поливати протягом усього сезону. Ідеальною для поливу вважається тепла та відстояна вода. Саме тому у багатьох дачників на ділянках стоять величезні бочки.
Але сонячні промені, нагріваючи воду, стають причиною розмноження різних мікроорганізмів й стінки ємності покриваються зеленим нальотом.
Як позбутися зеленого нальоту в бочці з водою
Для зберігання води для поливу не рекомендується використовувати світлі ємності. Якщо у вас біла бочка, краще перефарбувати її у темніший колір.
1. Баки та бочки з водою потрібно накривати кришкою. Це допоможе обмежити попадання повітря та прямих сонячних променів. Якщо кришка прилягає не дуже щільно, під неї можна підкласти поліетилен.
2. Щоб запобігти цвітінню води, помістіть у бочку водні рослини, які зазвичай використовують для акваріумів. Для цих цілей підійде роголисник, який продають у зоомагазинах чи на пташиних ринках.
3. Ще один спосіб боротьби із зеленню – додавати кілька кристалів марганцівки в бочку. Але з цим засобом треба поводитися дуже обережно і не переборщити з ним.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися зеленого нальоту у пляшках для питної води.