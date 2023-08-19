Лучшее решение для вашего огорода: посадите эти сидераты на своем участке, чтобы подкормить землю

Это эффективный способ восстановления грунта в огороде

Сидераты – это эффективные органические удобрения, которые просто выращивать на участке. Они хорошо помогают подкормить почву, чтобы получать в будущем хороший урожай. И как раз конец лета — это лучшее время, чтобы их высаживать.

Летом лучше сеять быстроразвивающиеся культуры, чтобы они успели нарастить зеленую массу до похолодания, отмечает портал vse_roste в Инстаграм. Кроме этого, сидераты, посаженные летом, не дадут распространяться сорнякам, активно захватывающим грядки после сбора урожая.

Какие сидераты можно высаживать в августе

Горчица желтая

Обогащает почву азотом и улучшает его структуру. Накапливает большое количество зелёной массы; защищает почву от водной и ветровой эрозии; улучшает фитосанитарное состояние поля.

Норма высева: 160-180 г на 100 м2 (1 сотка). Зелень важно скашивать до начала цветения.

Просо посевное

Является прекрасным сидератом, хорошо зарекомендовавшим себя в качестве натурального и эффективного удобрения. Лучшая культура для жаркой погоды. Когда температура достигает 25-30 С, хорошо сходит и легко набирает зеленую массу.

Норма высева: 150-200 г на 100 м2 (1 сотка). Выращивать не более 40-45 дней с момента восхода.

Фателия

На грядках ее корни хорошо разрыхляют и структурируют почву, а на зиму защищают от эрозии, засухи и способствуют накоплению влаги. При разложении листьев фацелии выделяется азот.

Норма высева: 150-200 г на 100 м2 (1 сотка). После посева появление первых цветков наблюдается через 1-1,5 месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще делать дачникам на огороде в августе. Кроме сбора урожая есть множество работ.