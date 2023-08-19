Найкраще рішення для вашого городу: посадіть ці сидерати на своїй ділянці, щоб підгодувати землю

Це ефективний спосіб відновлення ґрунту на городі

Сидерати – це ефективні органічні добрива, які вирощувати на ділянці. Вони добре допомагають підгодувати ґрунт, щоб отримувати у майбутньому добрий урожай. І якраз кінець літа – це найкращий час, щоб їх висаджувати.

Влітку краще сіяти культури, що швидко розвиваються, щоб вони встигли наростити зелену масу до похолодання, зазначає портал vse_roste в Інстаграм. Крім цього, сидерати, посаджені влітку, не дадуть поширюватися бур’янам, які активно захоплюють грядки після збирання врожаю.

Які сидерати можна висаджувати у серпні

Гірчиця жовта

Збагачує ґрунт азотом та покращує його структуру. Накопичує велику кількість зеленої маси; захищає ґрунт від водної та вітрової ерозії; покращує фітосанітарний стан поля.

Норма висіву: 160-180 г на 100 м2 (1 сотка). Зелень важливо скошувати до початку цвітіння.

Просо посівне

Є прекрасним сидератом, який добре зарекомендував себе як натуральне та ефективне добрива. Найкраща культура для спекотної погоди. Коли температура сягає 25-30 С, добре сходить і легко набирає зелену масу.

Норма висіву: 150-200 г на 100 м2 (1 сотка). Вирощувати трохи більше ніж 40-45 днів із моменту сходу.

Фателія

На грядках її коріння добре розпушують і структурують ґрунт, а на зиму захищають від ерозії, посухи та сприяють накопиченню вологи. При розкладанні листя фацелії виділяється азот.

Норма висіву: 150-200 г на 100 м2 (1 сотка). Після сівби поява перших квіток спостерігається через 1-1,5 місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще робити дачникам на городі у серпні. Крім збирання врожаю є безліч робіт.