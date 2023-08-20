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Не сажайте рядом с гортензией эти растения: загубите цветок

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Гортензия
Гортензия. Фото Pixabay

Есть несколько растений, с которыми гортензия не может ужиться на одном участке

Гортензия — одни из самых красивых и простых цветов для выращивания. Она популярна среди многих садоводов из-за своих ярких, больших, красивых цветков. Но далеко не все растения могут подружиться с ней и могут в конечном погубить ее.

Есть по меньшей мере 5 растений, которые нельзя сажать рядом с гортензией, пишет Express.

  1. Азалия. Этот цветок любит жить в кислой почве. А вот гортензия хорошо себя чувствует в слабощелочном грунте или слегка кислом.
  2. Грецкий орех. Он выделяет вещество, которое называется юглоном. Оно токсично для большинства цветов, в том числе и для гортензии. Юглон попадает в почву, и останавливает рост цветов или даже убивает их. Кроме того, деревья грецкого ореха создают густую тень, которая подавляет способность гортензий использовать фотосинтез.
  3. Бамбук или английский плющ. Эти растения быстро занимают место в саду. Их "агрессивный рост" может ограничить пространство, необходимое гортензии для роста, и может конкурировать за питательные вещества в почве.
  4. Подсолнухи. Они выделяют в почву химические вещества, которые могут подавлять рост других растений. Кроме того, их большие размеры и потребность в солнечном свете могут затмить гортензии, лишив их необходимого света.
  5. Ивы, березы и другие влаголюбивые растения. Эти растения могут конкурировать с гортензиями за влажность и привести цветок к "водному стрессу". Гортензиям нужно много воды, особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду может мешать их росту и цветению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы запрещено сажать рядом с овощами.

Теги:
#Цветы #Растения #Сад #Сад и огород #Гортензия