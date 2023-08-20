Не сажайте рядом с гортензией эти растения: загубите цветок

Есть несколько растений, с которыми гортензия не может ужиться на одном участке

Гортензия — одни из самых красивых и простых цветов для выращивания. Она популярна среди многих садоводов из-за своих ярких, больших, красивых цветков. Но далеко не все растения могут подружиться с ней и могут в конечном погубить ее.

Есть по меньшей мере 5 растений, которые нельзя сажать рядом с гортензией, пишет Express.

Азалия. Этот цветок любит жить в кислой почве. А вот гортензия хорошо себя чувствует в слабощелочном грунте или слегка кислом. Грецкий орех. Он выделяет вещество, которое называется юглоном. Оно токсично для большинства цветов, в том числе и для гортензии. Юглон попадает в почву, и останавливает рост цветов или даже убивает их. Кроме того, деревья грецкого ореха создают густую тень, которая подавляет способность гортензий использовать фотосинтез. Бамбук или английский плющ. Эти растения быстро занимают место в саду. Их "агрессивный рост" может ограничить пространство, необходимое гортензии для роста, и может конкурировать за питательные вещества в почве. Подсолнухи. Они выделяют в почву химические вещества, которые могут подавлять рост других растений. Кроме того, их большие размеры и потребность в солнечном свете могут затмить гортензии, лишив их необходимого света. Ивы, березы и другие влаголюбивые растения. Эти растения могут конкурировать с гортензиями за влажность и привести цветок к "водному стрессу". Гортензиям нужно много воды, особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду может мешать их росту и цветению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы запрещено сажать рядом с овощами.