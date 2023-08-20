Не садіть поряд із гортензією ці рослини: занапастите квітку

Є кілька рослин, з якими гортензія не може ужитися на одній ділянці

Гортензія — одна з найкрасивіших та найпростіших квіток для вирощування. Вона популярна серед багатьох садівників через свої яскраві, великі, красиві квітки. Але далеко не всі рослини можуть потоваришувати з нею і можуть в кінцевому підсумку погубити її.

Є щонайменше 5 рослин, які не можна садити поряд із гортензією, пише Express.

Азалія. Ця квітка любить жити в кислому ґрунті. А ось гортензія добре почувається в слаболужному ґрунті або злегка кислому. Волоський горіх. Він виділяє речовину, яка називається юглоном. Вона токсична для більшості квітів, зокрема і гортензії. Юглон потрапляє у ґрунт, і зупиняє зростання квітів або навіть вбиває їх. Крім того, дерева волоського горіха створюють густу тінь, яка пригнічує здатність гортензій використовувати фотосинтез. Бамбук або англійський плющ. Ці рослини швидко займають місце у саду. Їхнє "агресивне зростання" може обмежити простір, необхідний гортензії для зростання, і може конкурувати за поживні речовини в ґрунті. Соняшники. Вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть придушувати зростання інших рослин. Крім того, їх великі розміри та потреба в сонячному світлі можуть затьмарити гортензії, позбавивши їх необхідного світла. Верби, берези та інші вологолюбні рослини. Ці рослини можуть конкурувати з гортензіями за вологість та привести квітку до "водного стресу". Гортензія потребує багато води, особливо в літні місяці, і конкуренція за воду може заважати їх росту і цвітінню.

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