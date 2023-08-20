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Не садіть поряд із гортензією ці рослини: занапастите квітку

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Гортензія
Гортензія. Фото Pixabay

Є кілька рослин, з якими гортензія не може ужитися на одній ділянці

Гортензія — одна з найкрасивіших та найпростіших квіток для вирощування. Вона популярна серед багатьох садівників через свої яскраві, великі, красиві квітки. Але далеко не всі рослини можуть потоваришувати з нею і можуть в кінцевому підсумку погубити її.

Є щонайменше 5 рослин, які не можна садити поряд із гортензією, пише Express.

  1. Азалія. Ця квітка любить жити в кислому ґрунті. А ось гортензія добре почувається в слаболужному ґрунті або злегка кислому.
  2. Волоський горіх. Він виділяє речовину, яка називається юглоном. Вона токсична для більшості квітів, зокрема і гортензії. Юглон потрапляє у ґрунт, і зупиняє зростання квітів або навіть вбиває їх. Крім того, дерева волоського горіха створюють густу тінь, яка пригнічує здатність гортензій використовувати фотосинтез.
  3. Бамбук або англійський плющ. Ці рослини швидко займають місце у саду. Їхнє "агресивне зростання" може обмежити простір, необхідний гортензії для зростання, і може конкурувати за поживні речовини в ґрунті.
  4. Соняшники. Вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть придушувати зростання інших рослин. Крім того, їх великі розміри та потреба в сонячному світлі можуть затьмарити гортензії, позбавивши їх необхідного світла.
  5. Верби, берези та інші вологолюбні рослини. Ці рослини можуть конкурувати з гортензіями за вологість та привести квітку до "водного стресу". Гортензія потребує багато води, особливо в літні місяці, і конкуренція за воду може заважати їх росту і цвітінню.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти заборонено садити поряд з овочами.

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#Квіти #Рослини #Сад #Сад і город #Гортензія