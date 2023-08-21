Успейте обрезать эти растения до конца августа, иначе они могут погибнуть: важные "правила" для садоводов

Ни в коем случае не проводите обрезку во время аномальной жары

Август — лучший месяц для обрезки не только ягодных кустов, но и большинства других садовых растений. Этот процесс в будущем поспособствует лучшему их цветению и увеличению урожая.

Часто, обрезка в летние месяцы имеет решающее значение, и если не сделать этого вовремя с некоторыми растениями, то они просто-напросто погибнут, пишет издание Express.

Для таких, как вьющиеся растения, кустарники и плетистые розы, летняя обрезка помогает держать их в пределах границ и поддерживать их форму. Также летняя обрезка может помочь сохранить форму кустам лаванды. Своевременная обработка не даст растению стать слишком большим.

Разные растения требуют разных методов обрезки, поэтому не стоит "рубить" все одинаково. Например, глицинии и вьющиеся растения, такие как пираканта, необходимо обрезать секатором, срезая новые побеги, обязательно оставляя фиксированные шесть побегов, делая срез непосредственно перед листом.

Травы и лаванду также можно слегка обрезать сразу после цветения, удаляя побеги и все стебли, которые увяли в пределах 2-3 см от прироста прошлого года.

А вот кустарники и растения, которые цветут с середины до конца лета, такие как гортензии и бегонии, не следует обрезать в августе, потому что они еще будут в полном цвету. Вместо этого следует подождать до поздней зимы или весны.

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