Встигніть обрізати ці рослини до кінця серпня, інакше вони можуть загинути: важливі правила для садівників

У жодному разі не проводьте обрізання під час аномальної спеки

Серпень — найкращий місяць для обрізки не лише ягідних кущів, а й більшості інших садових рослин. Цей процес у майбутньому сприятиме кращому їх цвітінню та збільшенню врожаю.

Часто, обрізка в літні місяці має вирішальне значення, і якщо не зробити цього вчасно з деякими рослинами, то вони просто загинуть, пише видання Express.

Для таких, як кучеряві рослини, чагарники та плетисті троянди, літнє обрізання допомагає тримати їх в межах кордонів і підтримувати їх форму. Також літнє обрізування може допомогти зберегти форму кущам лаванди. Своєчасна обробка не дасть рослині стати надто великою.

Різні рослини вимагають різних методів обрізки, тому не варто "рубати" однаково. Наприклад, гліцинії та кучеряві рослини, такі як піраканта, необхідно обрізати секатором, зрізуючи нові пагони, обов’язково залишаючи фіксовані шість пагонів, роблячи зріз безпосередньо перед листом.

Трави та лаванду також можна злегка обрізати відразу після цвітіння, видаляючи пагони та всі стебла, які зів’яли в межах 2-3 см від приросту минулого року.

А ось чагарники та рослини, які цвітуть із середини до кінця літа, такі як гортензії та бегонії, не слід обрізати у серпні, бо вони ще будуть у повному кольорі. Натомість слід почекати до пізньої зими або весни.

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