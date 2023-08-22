Аномальное лето заканчивается: ждать ли магнитных бурь в ближайшее время

Рассказываем, ждать ли "сюрпризов" от геомагнитного поля Земли

Летом 2023 года на Землю обрушилась рекордная жара и целый шквал магнитных штормов, в связи с чем многим метеочувствительным людям пришлось очень несладко.

Однако остаток августа и начало осени будут щадящими. Об этом можно судить по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии.

Как видно по прогнозу на ближайшие несколько недель, магнитное поле Земли пока обещает быть спокойным. Колебания не будут сильнее 2-3 баллов, что является слабой геомагнитной активностью. Уже только ближе к середине сентября ожидаются колебания силой в 4 балла, однако и они не должны причинить никому вреда.

Однако заметим, что это пока только предварительные прогнозы, и в дальнейшем они еще могут уточняться.

Календарь магнитных бурь на ближайшие недели

Как известно, магнитной бурей называются колебания силой от 5 баллов, которые уже способны влиять на работу спутников, электросетей и самочувствие людей. Хотя научно влияние геомагнитной активности на людей не доказано, однако многие метеочувствительные, пожилые, хронически больные или беременные люди жалуются на плохое самочувствие во время магнитных бурь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать первых заморозков в 2023 году.