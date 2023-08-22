Аномальне літо закінчується: чи чекати магнітних бур найближчим часом

Розповідаємо, чи чекати "сюрпризів" від геомагнітного поля Землі

Влітку 2023 року на Землю обрушилася рекордна спека і цілий шквал магнітних штормів, у зв’язку з чим багатьом метеочутливим людям довелося дуже несолодко.

Однак залишок серпня та початок осені не будуть такими суворими. Про це можна судити з прогнозів Лабораторії сонячної астрономії.

Як видно за прогнозом на найближчі кілька тижнів, магнітне поле Землі поки що обіцяє бути спокійним. Коливання не будуть сильнішими за 2-3 бали, що є слабкою геомагнітною активністю. Вже тільки ближче до середини вересня очікуються коливання силою в 4 бали, однак вони не повинні завдати нікому шкоди.

Однак зауважимо, що це поки що лише попередні прогнози, і надалі вони ще можуть уточнюватися.

Календар магнітних бур на найближчі тижні

Як відомо, магнітною бурею називаються коливання силою від 5 балів, які вже здатні впливати на роботу супутників, електромереж та самопочуття людей. Хоча науковий вплив геомагнітної активності на людей не доведено, проте багато метеочутливих, літніх, хронічно хворих або вагітних осіб скаржаться на погане самопочуття під час магнітних бур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати перших заморозків у 2023 році.