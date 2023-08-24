Евпатий Коловрат 24 августа: почему нельзя открывать окна и посещать кладбища

В этот день наши предки старались не подходить близко к кладбищам

В четверг, 24 августа, за церковным календарем отмечается память Евпатия Коловрата, который, по преданию, был православным военным лидером и жил в Киевской Руси в начале XIII века.

Евпатий Коловрат сражался с войском монголов и татар. Его отважная борьба настолько впечатлила хана Батыя, что после гибели тот передал тело Коловрата его выжившим сподвижникам, и которым было позволено уйти.

Ранее этот день отводился под дела, связанные с хозяйством и заботой о домашних животных. Существовало поверие, будто 24 августа на местах захоронения можно было увидеть белого коня, который искал пропавшего Евпатия. По этой причине в этот день старались избегать близости к кладбищам, чтобы не случилась встреча с духом. Встреча с белым конем считалась зловещим знаком, предвещающим горе и похороны в семье.

Что нельзя делать 24 августа

Спать с открытыми окнами и дверьми — ночью по улицам бродит нечистая сила, которая может притянуть в вашу жизнь проблемы.

Устраивать шумное веселье — это может привлечь неприятности.

Ранее "Телеграф" писал, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.