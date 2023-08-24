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Євпатій Коловрат 24 серпня: чому не можна відкривати вікна та відвідувати цвинтарі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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24 серпня присвячували догляду за домашніми тваринами
24 серпня присвячували догляду за домашніми тваринами. Фото Freepik

В цей день наші предки намагалися не підходити близько до цвинтарів

У четвер, 24 серпня, за церковним календарем відзначається пам’ять Євпатія Коловрата, який, за переказами, був православним військовим лідером і жив у Київській Русі на початку XIII століття.

Євпатій Коловрат боровся з військом монголів та татар. Його відважна боротьба настільки вразила хана Батия, що після загибелі той передав тіло Коловрата його сподвижникам, що вижили, і яким було дозволено піти.

Раніше цей день відводився під справи, пов’язані з господарством та турботою про свійських тварин. Існувало повір’я, ніби 24 серпня на місцях поховання можна було побачити білого коня, який шукав зниклого Євпатія. З цієї причини цього дня намагалися уникати близькості до цвинтарів, щоб не трапилася зустріч із духом. Зустріч з білим конем вважалася зловісним знаком, що віщує горе і похорони в сім’ї.

Що не можна робити 24 серпня

  • Спати з відчиненими вікнами та дверима — вночі вулицями бродить нечиста сила, яка може притягнути у ваше життя проблеми.
  • Влаштовувати галасливі веселощі — це може притягнути неприємності.

Раніше "Телеграф" писав, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.

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