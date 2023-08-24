Помидоры будут как из магазина: как и чем вылечить овощи от пятен и гнили
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Если все сделать вовремя, то помидоры можно будет спасти
Каждый огородник хочет, чтобы помидоры, которые он выращивает у себя на участке, выглядели как магазинные – без точек, гнили и трещин. Тем не менее добиться такого результата не у каждого получается, и появлению гнили или трещин способствует целый ряд причин.
Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, иногда устранить причины возможно – главное выявить симптомы еще на ранних стадиях, и правильно все удобрить и обработать. Как именно — читайте далее.
Пятна и гниль на помидорах: что делать
Бактериальный рак
Симптомы: небольшие пятнышки на помидорах зеленого, коричневого, черного цветов, со светлым ореолом вокруг.
Лечение: фунгициды на основе меди при первом обнаружении признаков болезни.
Серая гниль
Симптомы: рост плесени на плодах, преимущественно на месте крепления к ножке. Кроме того, симптомы появляются при хранении. В обоих случаях можно ожидать серьезных потерь урожая.
Лечение: в случае ранней инфекции для контроля ее распространения можно применять опрыскивание фунгицидами на основе флудиоксонила, флуазинама и тиофант-метила.
Бронзовость томатов
Симптомы: кольца и пятна на помидорах, имеющие бронзовый/коричневый ореол. На спелых красных плодах заметны коричневые кольца, сопровождающиеся пятнами и вкраплениями, что делает плоды непригодными для продажи.
Лечение: вирус лечению не подвергается. Во избежание заражения следует бороться с пятнами как на самих томатах, так и на соседних с ними растениях с помощью соответствующих инсектицидов.
Солнечный ожог
Повреждения, вызванные солнечными лучами и чрезмерной температурой. Эти факторы изменяют влажность растительных тканей, что вначале приводит к увяданию листьев.
Профилактические меры: полив непосредственно перед волнами жары, избегайте чрезмерной обрезки, применяйте теневую сетку.
Дефицит кальция
Симптомы: на верхушках помидоров образуют сухие круглые и углубленные пятна черного цвета.
Профилактика: проверяйте рН почвы и при необходимости вносите известь, уменьшите использование удобрений на основе аммония во избежание недостаточной доступности кальция в почве, не перебарщивайте с удобрением азотом на ранних стадиях развития плодов.
Ранее мы рассказывали, чем нельзя опрыскивать томаты от фитофторы. Далеко не все натуральные средства эффективны и безопасны в борьбе с болезнями и вредителями.