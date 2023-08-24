Помідори будуть як із магазину: як і чим вилікувати овочі від плям та гнилі

Якщо все вчасно зробити, то помідори можна буде врятувати

Кожен городник хоче, щоб помідори, які він вирощує на ділянці, виглядали як магазинні – без точок, гнилі та тріщин. Проте досягти такого результату не у кожного виходить, і появі гнилі чи тріщин сприяє ціла низка причин.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, іноді усунути причини можливо – головне виявити симптоми ще на ранніх стадіях, і правильно все удобрити та обробити. Як саме — читайте далі.

Плями та гнилизна на помідорах: що робити

Бактеріальний рак

Симптоми: невеликі цятки на помідорах зеленого, коричневого, чорного кольорів, зі світлим ореолом навколо.

Лікування фунгіциди на основі міді при першому виявленні ознак хвороби.

Сіра гнилизна

Симптоми: зростання плісняви на плодах, переважно на місці кріплення до ніжки. Крім того, симптоми з’являються під час зберігання. В обох випадках очікуються серйозні втрати врожаю.

Лікування: у разі ранньої інфекції для контролю її поширення можна застосовувати обприскування фунгіцидами на основі флудіоксонілу, флуазинаму та тіофант-метилу.

Бронзовість томатів

Симптоми: кільця та плями на помідорах, що мають бронзовий/коричневий ореол. На стиглих червоних плодах помітні коричневі кільця, що супроводжуються плямами та вкрапленнями, що робить плоди непридатними для продажу.

Лікування: вірус лікування не піддається. Щоб уникнути зараження, слід боротися з плямами як на самих томатах, так і на сусідніх з ними рослинах за допомогою відповідних інсектицидів.

Сонячний опік

Ушкодження, спричинені сонячними променями та надмірною температурою. Ці фактори змінюють вологість рослинних тканин, що спочатку призводить до в’янення листя.

Профілактичні заходи: полив безпосередньо перед хвилями спеки, уникайте надмірної обрізки, застосовуйте тіньову сітку.

Дефіцит кальцію

Симптоми: на верхівках помідорів утворюють сухі круглі та заглиблені плями чорного кольору.

Профілактика: перевіряйте рН ґрунту і за необхідності вносите вапно, зменште використання добрив на основі амонію, щоб уникнути недостатньої доступності кальцію в ґрунті, не переборщуйте з добривом азотом на ранніх стадіях розвитку плодів.

Раніше ми розповідали, чим не можна обприскувати томати від фітофтори. Далеко не всі натуральні засоби ефективні та безпечні у боротьбі з хворобами та шкідниками.