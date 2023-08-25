День Фотия: что нельзя делать 25 августа, чтобы не постигли неудачи в любви
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На чердаке в этот день шалит домовой
В пятницу, 25 августа, верующие за церковным календарем отмечают день памяти мучеников Фотия и Аникиты, которые были связаны между собой родственными узами как племянник и дядя. Этот день в Киевской Руси был прозван Фотеем Поветенным, или просто — Фотин день.
В этот день сельские жители занимались очисткой необитаемых помещений, предназначенных для хранения кормов, сельскохозяйственных инструментов, дров, телег и других хозяйственных принадлежностей. Такие постройки назывались поветями, и отсюда происходит название данного праздника.
Согласно народным поверьям, 25 августа домовой начинает шалить на чердаке, поэтому в Фотин день наши предки старались избегать посещения этого места, чтобы не нарушить покой духа.
На Фотия незамужние девушки посещали храм и просили о том, чтобы им был послан жених. Ночью они подкладывали белый платок под подушку, с надеждой увидеть во сне, согласно поверьям, своего предстоящего мужа.
Что нельзя делать 25 августа
- Смеяться и веселиться перед сном, чтобы не навлечь бессонницу.
- Ходить на свидание, признаваться в любви, свататься и назначать дату свадьбы — в любви постигнут неудачи.
- Ссориться с близкими — сулит долгую разлуку.
- Есть мясо, рыбные и молочные блюда — продолжается Успенский пост.
Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение.