День Фотия: что нельзя делать 25 августа, чтобы не постигли неудачи в любви

На чердаке в этот день шалит домовой

В пятницу, 25 августа, верующие за церковным календарем отмечают день памяти мучеников Фотия и Аникиты, которые были связаны между собой родственными узами как племянник и дядя. Этот день в Киевской Руси был прозван Фотеем Поветенным, или просто — Фотин день.

В этот день сельские жители занимались очисткой необитаемых помещений, предназначенных для хранения кормов, сельскохозяйственных инструментов, дров, телег и других хозяйственных принадлежностей. Такие постройки назывались поветями, и отсюда происходит название данного праздника.

Согласно народным поверьям, 25 августа домовой начинает шалить на чердаке, поэтому в Фотин день наши предки старались избегать посещения этого места, чтобы не нарушить покой духа.

На Фотия незамужние девушки посещали храм и просили о том, чтобы им был послан жених. Ночью они подкладывали белый платок под подушку, с надеждой увидеть во сне, согласно поверьям, своего предстоящего мужа.

Что нельзя делать 25 августа

Смеяться и веселиться перед сном, чтобы не навлечь бессонницу.

Ходить на свидание, признаваться в любви, свататься и назначать дату свадьбы — в любви постигнут неудачи.

Ссориться с близкими — сулит долгую разлуку.

Есть мясо, рыбные и молочные блюда — продолжается Успенский пост.

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