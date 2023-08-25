День Фотія: що не можна робити 25 серпня, щоб не спіткали невдачі в коханні
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На горищі в цей день пустує домовик
У п’ятницю, 25 серпня, віряни за церковним календарем відзначають день пам’яті мучеників Фотія та Аникити, які були пов’язані між собою спорідненими узами як племінник та дядько. Цей день у Київській Русі був прозваний Фотеєм Повітним, або просто Фотін день.
У цей день сільські жителі займалися очищенням незаселених приміщень, призначених для зберігання кормів, сільськогосподарських інструментів, дров, возів та іншого господарського приладдя. Такі споруди називалися повітами, і звідси походить назва цього свята.
Згідно з народними повір’ями, 25 серпня домовик починає пустувати на горищі, тому у Фотін день наші предки намагалися уникати відвідування цього місця, щоб не порушити спокій духа.
На Фотія незаміжні дівчата відвідували храм і просили, щоб їм був посланий наречений. Вночі вони підкладали білу хустку під подушку, з надією побачити уві сні, згідно з повір’ями, свого майбутнього чоловіка.
Що не можна робити 25 серпня
- Сміятися і веселитися перед сном, щоб не накликати безсоння.
- Ходити на побачення, освідчуватися в коханні, свататися і призначати дату весілля — у коханні спіткають невдачі.
- Сваритися з близькими — обіцяє довгу розлуку.
- Їсти м’ясо, рибні та молочні страви – триває Успенський піст.
Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.