День Фотія: що не можна робити 25 серпня, щоб не спіткали невдачі в коханні

На горищі в цей день пустує домовик

У п’ятницю, 25 серпня, віряни за церковним календарем відзначають день пам’яті мучеників Фотія та Аникити, які були пов’язані між собою спорідненими узами як племінник та дядько. Цей день у Київській Русі був прозваний Фотеєм Повітним, або просто Фотін день.

У цей день сільські жителі займалися очищенням незаселених приміщень, призначених для зберігання кормів, сільськогосподарських інструментів, дров, возів та іншого господарського приладдя. Такі споруди називалися повітами, і звідси походить назва цього свята.

Згідно з народними повір’ями, 25 серпня домовик починає пустувати на горищі, тому у Фотін день наші предки намагалися уникати відвідування цього місця, щоб не порушити спокій духа.

На Фотія незаміжні дівчата відвідували храм і просили, щоб їм був посланий наречений. Вночі вони підкладали білу хустку під подушку, з надією побачити уві сні, згідно з повір’ями, свого майбутнього чоловіка.

Що не можна робити 25 серпня

Сміятися і веселитися перед сном, щоб не накликати безсоння.

Ходити на побачення, освідчуватися в коханні, свататися і призначати дату весілля — у коханні спіткають невдачі.

Сваритися з близькими — обіцяє довгу розлуку.

Їсти м’ясо, рибні та молочні страви – триває Успенський піст.

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