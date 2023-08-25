Вы точно о всех не знали: как расшифровываются символы на бирках одежды

Теперь вы сможете стирать дорогие вам вещи безопасно

Лайфхаков для стирки существует множество, но прежде, чем их использовать необходимо ознакомиться с правилами ухода за каждой конкретной вещью. Благо производители заранее все продумали и наносят на свою продукцию различные символы, которые помогут быстро во сем разобраться. Минус заключается лишь в том, что их настолько много, и они настолько разные, что сразу понять все обозначение удается не каждому.

"Телеграф" расскажет, как легко расшифровывать такие знаки. Благодаря этому шанс на то, что после стирки ваши вещи будут испорчены стремится к нулю.

Среди знаков ухода за вещью основными являются:

стирка (таз с водой)

сушка (квадрат)

глажка (утюг)

химчистка (кружочек)

отбеливание (треугольник)

Стирка:

Cушка:

Глажка:

Отбеливание:

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат.