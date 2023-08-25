Ви точно про всі не знали: як розшифровуються символи на бирках одягу

Тепер ви зможете прати дорогі вам речі безпечно

Лайфхаків для прання існує безліч, але перш, ніж їх використовувати, необхідно ознайомитися з правилами догляду за кожною конкретною річчю. Благо виробники заздалегідь все продумали і наносять на свою продукцію різні символи, які допоможуть швидко розібратися в цьому. Мінус полягає лише в тому, що їх настільки багато, і вони настільки різні, що відразу зрозуміти все позначення вдається не кожному.

"Телеграф" розповість, як легко розшифровувати такі знаки. Завдяки цьому шанс на те, що після прання ваші речі будуть зіпсовані прагне нуля.

Серед знаків догляду за річчю основними є:

прання (таз із водою)

сушіння (квадрат)

прасування (праска)

хімчистка (кружечок)

відбілювання (трикутник)

Прання:

Cушка:

Глажка:

Відбілювання:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно прати кросівки у пральній машині автомат.