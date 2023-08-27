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У муравьев не останется шансов: как избавиться от назойливых насекомых на участке

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Простые средства от муравьев
Простые средства от муравьев. Фото Pexels

Нашествия муравьев больше не страшны

Дачникам очень хорошо знакома проблема с периодическими вторжениями полчищ муравьев на участок. Бороться с этими мелкими насекомыми можно как с помощью покупной химии, так подручными средствами. Некоторые огородники используют для уничтожения муравьев пшенку.

Есть еще несколько натуральных и эффективных средств, которые помогут избавиться от муравьев на огороде.

Как избавиться от муравьев на огороде простым способом

Одним из простых решений для отпугивания муравьев является зола, которая часто используется в качестве подкормки растений и есть в арсенале практически любого дачника. Для этих целей подойдет также та зола, которая остается в мангале после приготовления шашлыка.

Золой необходимо посыпать муравейник и территорию вокруг него. Не нужно жалеть средство. Для максимальной эффективности нужно насыпать приличный слой золы на муравейник. Из-за этого средства муравьям придется покинуть участок.

Если есть цель защитить растения от муравьев, пригодится специальный настой из цитрусовых. Сложите цедру лимонов, лаймов и апельсинов в двухлитровую банку. Емкость должна быть заполнена как минимум на треть. Залейте в банку кипяток и оставьте на 1-2 дня. Когда настой будет готов, опрыскивайте им растения, на которые не должны забраться муравьи.

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#Насекомые #Муравьи #Сад и огород #Лайфхак