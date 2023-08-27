У мурах не залишиться шансів: як позбутися настирливих комах на ділянці

Навали мурах більше не страшні

Дачникам дуже добре знайома проблема з періодичними вторгненнями полчищ мурах на ділянку. Боротися з цими дрібними комахами можна як за допомогою покупної хімії, так і підручними засобами. Деякі городники використовують для знищення мурах пшоняну крупу.

Є ще кілька натуральних та ефективних засобів, які допоможуть позбутися мурах на городі.

Як позбутися мурах на городі простим способом

Одним із простих рішень для відлякування мурах є зола, яка часто використовується як підживлення рослин і є в арсеналі практично будь-якого дачника. Для цих цілей підійде також та зола, яка залишається у мангалі після приготування шашлику.

Золою необхідно посипати мурашник та територію навколо нього. Не треба шкодувати засіб. Для максимальної ефективності потрібно насипати пристойний шар золи на мурашник. Через цей засіб мурахам доведеться покинути ділянку.

Якщо є мета захистити рослини від мурах, стане в пригоді спеціальний настій із цитрусових. Складіть цедру лимонів, лаймів та апельсинів у дволітрову банку. Місткість має бути заповнена як мінімум на третину. Залийте в банку окріп і залиште на 1-2 дні. Коли настій буде готовий, обприскуйте рослини, на які не повинні забратися мурахи.

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