Как понять, что пора собирать урожай моркови: листья дадут понятный сигнал

Если вы опоздаете со сбором моркови, корнеплоды не будут храниться долго

Сезон сбора урожая в августе продолжается. Чтобы овощи и корнеплоды дольше хранились, важно собирать их в правильный момент, это касается, в частности, созревшей моркови.

Определить, когда морковь готова к сбору, можно с помощью цвета ее листьев. Об этом пишет ukr.media.

Так, некоторые культуры на огороде, те же картофель и свекла, не могут перезреть и перерасти. За другими растениями огородникам нужно следить внимательно. Урожай моркови может быстро испортиться, если не убрать овощ вовремя.

Морковь является двухлетней культурой с определенными этапами развития. Сначала активно наращивается корнеплод, после выбрасывается цветонос с семенами. Поэтому если упустить момент, на оранжевых плодах образуются белые корни. В результате овощи лишаются вкуса и сочности, плохо хранятся, из-за чего в декабре вы можете остаться без корнеплодов.

Как понять, что морковь можно убирать с огорода? Опытные дачники призывают осматривать ботву. Если нижние листья стали желтыми, то это верный знак к началу сбора урожая.

Рекомендуется собирать морковь небольшими партиями. Желательно обобрать ботву, а уже потом поместить в место для хранения. Кстати, есть одна маленькая хитрость, которая продлит срок годности моркови: для этого держите овощи на свежем воздухе не более часа, так они дольше будут оставаться свежими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно хранить морковь, что она не гнила. Выбор места и условий хранения – важнейший момент.