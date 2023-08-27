Як зрозуміти, що настав час збирати врожай моркви: листя дасть зрозумілий сигнал

Якщо ви запізнитесь зі збиранням моркви, коренеплоди не зберігатимуться довго

Сезон збирання врожаю у серпні триває. Щоб овочі та коренеплоди довше зберігалися, важливо збирати їх у правильний момент, це стосується, зокрема, дозрілої моркви.

Визначити, коли морква готова до збирання, можна за допомогою кольору листя. Про це пише ukr.media.

Так, деякі культури на городі, ті ж картопля та буряки, не можуть перезріти і перерости. За іншими рослинами городникам слід стежити уважно. Урожай моркви може швидко зіпсуватись, якщо не прибрати овоч вчасно.

Морква є дворічною культурою із певними етапами розвитку. Спочатку активно нарощується коренеплід, потім викидається квітконос із насінням. Тому якщо згаяти момент, на помаранчевих плодах утворюється біле коріння. В результаті овочі позбавляються смаку та соковитості, погано зберігаються, через що у грудні ви можете залишитися без коренеплодів.

Як зрозуміти, що моркву можна прибирати з городу? Досвідчені дачники закликають оглядати бадилля. Якщо нижнє листя стало жовтим, то це вірний знак до початку збирання врожаю.

Рекомендується збирати моркву невеликими партіями. Бажано обібрати бадилля, а вже потім помістити в місце для зберігання. До речі, є одна маленька хитрість, яка продовжить термін придатності моркви: для цього тримайте овочі на свіжому повітрі не більше години, так вони довше залишатимуться свіжими.

Раніше "Телеграф" розповідав, як треба зберігати моркву, що вона не гнила. Вибір місця та умов зберігання – досить важливий момент.