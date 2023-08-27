Не лише овочі, а й фрукти: які рослини можна посадити у вересні

Цього місяця можна посадити різні фрукти, овочі та трави

Після вересня дні починають коротшати все швидше, вони супроводжуються появою перших сезонних дощів і зниженням температури. Однак початок осені не тільки підходить для збирання врожаю. Навіть у ці дні грунт готовий прийняти нові рослини.

Згідно santeplus, вересень є перехідним місяцем від літніх фруктів і овочів до дозріваючих осінніх продуктів. Зазначається, що для досягнення високої врожайності у вересні необхідно забезпечити ґрунт багатою кількістю поживних речовин. З цієї причини має велике значення підживлення землі шляхом внесення органічного компосту.

Які рослини висаджуються у вересні

Види овочів, придатні для посадки на городі у вересні, включають:

деякі сорти цибулі

цвітна капуста

шпинат

столова ріпа

кабачки

картопля

морква

кріп

У вересні можна займатися посадкою наступних видів фруктів: яблука, гранати, айва, ківі та апельсини. Також вдалий час для висадки чорниці, груш, волоських горіхів, інжиру та малини. На додаток, вересень також надає можливість розпочати процес вирощування деяких видів майбутніх сухофруктів, включаючи фініки, кедрові горіхи, фісташки та фундук.

Також, у першому місяці осені є можливість посадити ароматні трави, такі як петрушка, м’ята, розмарин, чебрець і рукола. Ви можете здійснити їх посадку в горщик або ґрунт.

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