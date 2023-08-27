Не только овощи, но и фрукты: какие растения можно посадить в сентябре

В этом месяце можно посадить различные фрукты, овощи и травы

По наступлению сентября дни начинают укорачиваться все быстрее, они сопровождаются появлением первых сезонных дождей и понижением температуры. Однако начало осени не только подходит для сбора урожая. Даже в эти дни почва готова принять новые растения.

Согласно santeplus, сентябрь представляет собой переходный месяц от летних фруктов и овощей к созревающим осенним продуктам. Отмечается, что для достижения высокой урожайности в сентябре необходимо обеспечить почву богатым количеством питательных веществ. По этой причине имеет большое значение подкормка земли путем внесения органического компоста.

Какие растения высаживаются в сентябре

Виды овощей, подходящие для посадки в огороде в сентябре, включают:

некоторые сорта лука

цветная капуста

шпинат

столовая репа

кабачки

картофель

морковь

укроп

В сентябре можно заниматься посадкой следующих видов фруктов: яблоки, гранаты, айва, киви и апельсины. Также подходящее время для высадки черники, груш, грецких орехов, инжира и малины. Более того, сентябрь также предоставляет возможность начать процесс выращивания некоторых видов будущих сухофруктов, включая финики, кедровые орехи, фисташки и фундук.

Также, в первом месяце осени имеется возможность посадить ароматные травы, такие как петрушка, мята, розмарин, тимьян и руккола. Вы можете осуществить их посадку в горшок или в грунт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно обработать землю в конце сезона. Если все сделать правильно, то вы избежите инфекций и защитите будущий урожай.