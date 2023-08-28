Укр

Ореховый Спас 2023: что запрещено делать, если не хотите проблем с деньгами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
На Ореховый Спас подавались на стол блюда с орехами и медом Новость обновлена 28 августа 2023, 18:32
На Ореховый Спас подавались на стол блюда с орехами и медом. Фото Freepik

29 августа наши предки остерегались делать немало рутинных вещей

Ореховый Спас, также известный как Хлебный Спас, который отмечается 29 августа 2023 года, следует сразу за праздником Успения Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки готовили хлеб и собирали орехи в лесу, но также и боялись делать определенные вещи, за которые, считается, последует кара.

В этот день хозяйки приготавливали обильные угощения: пироги, наполненные яблоками, имбирные пряники из свежесобранной пшеницы, медовые булочки, которыми угощались близкие и соседи. Всей семьей собирались за щедрым столом, на котором обязательно были яблоки, мед и орехи.

Истоки этого праздника связаны с древними языческими обрядами, направленными на выражение благодарности за урожай и накопление продовольствия на зимний период. В христианской традиции этот день приобрел значение почитания ореха, символизирующего благословение Природы и дар от Бога.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

  • Плохо обращаться с хлебом — к неприятностям; сознательно поступать дурно с хлебом — к большим трудностям.
  • Пользоваться чужим полотенцем — болезни хозяина на себя можно перетянуть.
  • Желать кому-то зла — можно получить зло в ответ.
  • Проводить весь день в полном безделье — к сложностям на работе и с деньгами.

Ранее мы рассказывали, что календарь церковных праздников с фиксированной датой изменится в Украине с 1 сентября 2023 года. После вступления в силу новоюлианского календаря Рождество будет отмечаться не 7 января, а 25 декабря.

Теги:
#Традиции #Ореховый Спас #Праздники #Запреты #Хлебный Спас