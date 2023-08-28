Ореховый Спас 2023: что запрещено делать, если не хотите проблем с деньгами

29 августа наши предки остерегались делать немало рутинных вещей

Ореховый Спас, также известный как Хлебный Спас, который отмечается 29 августа 2023 года, следует сразу за праздником Успения Пресвятой Богородицы. В этот день наши предки готовили хлеб и собирали орехи в лесу, но также и боялись делать определенные вещи, за которые, считается, последует кара.

В этот день хозяйки приготавливали обильные угощения: пироги, наполненные яблоками, имбирные пряники из свежесобранной пшеницы, медовые булочки, которыми угощались близкие и соседи. Всей семьей собирались за щедрым столом, на котором обязательно были яблоки, мед и орехи.

Истоки этого праздника связаны с древними языческими обрядами, направленными на выражение благодарности за урожай и накопление продовольствия на зимний период. В христианской традиции этот день приобрел значение почитания ореха, символизирующего благословение Природы и дар от Бога.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

Плохо обращаться с хлебом — к неприятностям; сознательно поступать дурно с хлебом — к большим трудностям.

Пользоваться чужим полотенцем — болезни хозяина на себя можно перетянуть.

Желать кому-то зла — можно получить зло в ответ.

Проводить весь день в полном безделье — к сложностям на работе и с деньгами.

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