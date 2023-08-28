Горіховий Спас 2023: що заборонено робити, якщо не хочете проблем із грошима

29 серпня наші предки остерігалися робити чимало рутинних речей

Горіховий Спас, також відомий як Хлібний Спас, який відзначається 29 серпня 2023 року, слідує відразу за святом Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день наші пращури готували хліб та збирали горіхи в лісі, але також і боялися робити певні речі, за які, вважається, буде кара.

Цього дня господині готували рясні частування: пироги, наповнені яблуками, імбирні пряники зі свіжозібраної пшениці, медові булочки, якими пригощалися близькі та сусіди. Усією сім’єю збиралися за щедрим столом, на якому обов’язково були яблука, мед та горіхи.

Витоки цього свята пов’язані з давніми язичницькими обрядами, спрямованими на подяку за врожай і накопичення продовольства на зимовий період. У християнській традиції цей день набув значення шанування горіха, що символізує благословення Природи та дар від Бога.

Що не можна робити на Горіховий Спас 29 серпня

Погано поводитися з хлібом — до неприємностей; свідомо чинити погано з хлібом — до великих труднощів.

Користуватися чужим рушником – хвороби господаря на себе можна перетягнути.

Бажати комусь зла — можна отримати зло у відповідь.

Проводити весь день у повному неробстві — до складнощів на роботі та з грошима.

Раніше ми розповідали, що календар церковних свят із фіксованою датою зміниться в Україні з 1 вересня 2023 року. Після набуття чинності новоюліанським календарем Різдво відзначатиметься не 7 січня, а 25 грудня.