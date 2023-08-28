З Горіховим Спасом 2023! Красиві привітання у листівках та картинках

Привітання з Горіховим Спасом наші читачі можуть легко надіслати рідним у мережі

Горіховий Спас, також відомий як Хлібний Спас, традиційно відзначається наприкінці літа – 29 серпня. Ми підготували для вас найкращі привітання з Горіховим Спасом 2023 у листівках та картинках.

Цього року це народне свято приходиться на вівторок. Горіховий Спас слідує за святом Успіння Пресвятої Богородиці і є третім серед останніх Спасів після Медового (14 серпня) і Яблучного (19 серпня) Спасів. Згідно з церковним календарем, це свято пов’язане з перенесенням нерукотворного образу Спасителя з Едеси до Константинополя, подія, що сталася у 944 році.

З Горіховим Спасом 29 серпня заведено вітати своїх близьких. Якщо ви хочете підійняти настрій рідним в це свято, наші побажання на Горіховий Спас у формі вітальних листівок можуть вам у цьому допомогти. Для цієї мети "Телеграф" підготував привітання з Горіховим та Хлібним Спасом 2023, які ви можете надіслати своїм близьким людям у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання зі Спасом Горіховим 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що Горіховому Спасу передує Медовий Спас, який відзначається 14 серпня. Другим іде Яблучний Спас, він же Преображення Господнє.