Картинки с Ореховым Спасом 29 августа: лучшие поздравления для близких

"Телеграф" публикует открытки с Ореховым Спасом 29 августа

В августе приходится много церковных праздников, которые обладают особой значимостью для христиан. Среди этих событий — третий августовский праздник Спаса, известный также как Ореховый, или Хлебный Спас.

Завершив Успенский пост и отметив праздник Успения Пресвятой Богородицы, 29 августа церковь вспоминает событие, произошедшее в 944 году: перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

В этот период наши предки начинали собирать орехи. В честь Хлебного спаса хозяйки готовили хлеб из свежей муки и пекли пироги, добавляли свежие орехи и мед в блюда, чтобы порадовать своих близких и знакомых.

Мы рады предложить вам поздравительные открытки с Ореховым Спасом 29 августа, чтобы вы могли поздравить близких вам людей с этим праздником.

Красивые открытки с Ореховым Спасом

Ранее мы рассказывали, что календарь церковных праздников с фиксированной датой изменится в Украине с 1 сентября 2023 года. После вступления в силу новоюлианского календаря Успение пресвятой Богородицы будет отмечаться 15 августа.